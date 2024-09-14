Ayşenur’un babası: Her şeyi bıraktı oraya gitti

Ayşenur Ezgi Eygi'yi Batı Şeria'da İsrail askerinin katlettiğini hem görüntüler hem de tanıkların anlattıkları kanıtlasa da, Amerika hala ikna olmuş değil buna. Ama artık Eygi'nin ölümüyle ilgili hiçbir şüpheye yer kalmadı. Genç kızın hedef alındığı otopsi raporuyla da belgelendi. Ayşenur'un babası da konuştu. Amerika'ya sorumluluk ve vicdan çağrısı yaptı.

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