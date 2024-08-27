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Aynı yerde bu kaçıncı kaza! Bakırköy'deki üst geçitte yine TIR faciası! İETT otobüsünün üzerine devrildi...

Aynı yerde bu kaçıncı kaza! Bakırköy'deki üst geçitte yine TIR faciası! İETT otobüsünün üzerine devrildi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 12:47
12 Mart ve 15 Mayıs tarihinde Bakırköy'de bulunan üst geçide çarpan TIR'ların ardından yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken bölgede yeterli tedbirlerin alınmamasının ardından bir kaza daha yaşandı. Üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.
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