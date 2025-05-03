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Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları! Ekipler hangisine yetişeceğini şaşırdı

Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları! Ekipler hangisine yetişeceğini şaşırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.05.2025 13:46
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde yaklaşık 20 dakika içinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Kazalarda 2 kişi yaralanırken, yapılan denetimlerde toplamda 39 bin 521 TL para cezası uygulandı. Üst üste yaşanan kazalarda polis ve sağlık ekipleri hangisine yetişeceğini şaşırdı.
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Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları! Ekipler hangisine yetişeceğini şaşırdı
Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları!
Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları!
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