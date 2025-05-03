03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Aynı noktada peş peşe motosiklet kazaları! Ekipler hangisine yetişeceğini şaşırdı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı yerde yaklaşık 20 dakika içinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Kazalarda 2 kişi yaralanırken, yapılan denetimlerde toplamda 39 bin 521 TL para cezası uygulandı. Üst üste yaşanan kazalarda polis ve sağlık ekipleri hangisine yetişeceğini şaşırdı.