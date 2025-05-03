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Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!

Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:21
Gümüşhane’de ve Doğu Karadeniz’de sürekli yayla evlerine girerek zarar vermesiyle bilinen ayılar bu kez mezarlığa indi. Gümüşhane’nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığında yakınlarının mezarına ziyarete giden yakınları, cenazenin mezarlığın dışında zarar görmüş halde olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!
Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!
Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!
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