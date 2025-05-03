03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Ayılar bu kez mezarlığa dadandı!
Gümüşhane’de ve Doğu Karadeniz’de sürekli yayla evlerine girerek zarar vermesiyle bilinen ayılar bu kez mezarlığa indi. Gümüşhane’nin Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığında yakınlarının mezarına ziyarete giden yakınları, cenazenin mezarlığın dışında zarar görmüş halde olduğunu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi.