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Ayı vatandaşlara el salladı

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Giriş: 30.09.2020 12:38
Güncelleme:30.09.2020 16:37
Sarıkamış’ta sokaklarda dolaşan ayılardan birisi kendisini izleyen vatandaşa el salladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, ilçe merkezi iniyor. Hemen hemen her akşam Sarıkamış'ta ayılarla birlikte yaşayan vatandaşlar zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor.

Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Aylardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisi izleyen vatandaşa el salladı. Ayı daha sonra gözden kayboldu. Ayının vatandaşa el sallaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşlara el salladı
Vatandaşlara el salladı
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