28 Mayıs 2022, Cumartesi
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Aydın'da UFO iddiası: Gözüme uyku girmedi
Aydın'da sabah namazına uyanan Cem Kocaman gördükleri karşısında şoke oldu. Havada gördüğü ışık huzmesinin UFO olduğunu iddia eden Kocaman, "Korktum gözüme uyku girmedi" dedi.