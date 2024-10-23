Aydın’da turistik bölge çöp alanı oldu! Turistler çöpleri içinden geçiyor

Aydın ve Söke Belediyesi, her gün yüzlerce turistin geçtiği yolu çöp alanı yaptı. Turistler çöplerin içinden geçerek en önemli turistik merkezlere gidiyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe çöp dağlarını ekranlara taşıdı.

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