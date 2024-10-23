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Aydın’da turistik bölge çöp alanı oldu! Turistler çöpleri içinden geçiyor

Aydın’da turistik bölge çöp alanı oldu! Turistler çöpleri içinden geçiyor

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 23.10.2024 12:08
Aydın ve Söke Belediyesi, her gün yüzlerce turistin geçtiği yolu çöp alanı yaptı. Turistler çöplerin içinden geçerek en önemli turistik merkezlere gidiyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe çöp dağlarını ekranlara taşıdı.
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Aydın’da turistik bölge çöp alanı oldu!
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