30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aydın'da dev yılan paniği! Çilek toplarken karşılaştı... Ne olduğunu anlayınca çığlık attı

Aydın'da dev yılan paniği! Çilek toplarken karşılaştı... Ne olduğunu anlayınca çığlık attı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.05.2022 13:41
Son dakika haberi... Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek toplayan Suriyeli işçilerin gördüğü dev yılan, korku ve panik yaşattı.
Çilek toplarken karşılaştı! Anlayınca çığlık attı ÇİLEK TOPLARKEN KARŞILAŞTI! ANLAYINCA ÇIĞLIK ATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dev yılan paniği! Çilek toplarken...
Dev yılan paniği! Çilek toplarken...
Futbolcular neye uğradığını şaşırdı
Futbolcular neye uğradığını şaşırdı
Yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla dövdüler
Yol ortasında dehşet! Sopa ve kaskla dövdüler
Gencin yardımına itfaiye koştu
Gencin yardımına itfaiye koştu
Fahiş kiralara hangi önlemler alınacak?
Fahiş kiralara hangi önlemler alınacak?
Tornavidalı cinayet! Barıştırmak isterken...
Tornavidalı cinayet! Barıştırmak isterken...
Maske artık zorunlu değil
Maske artık zorunlu değil
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Başkentte geceyi şimşekler aydınlattı
Başkentte geceyi şimşekler aydınlattı
’’Yalanla bir yere varamazsınız’’
''Yalanla bir yere varamazsınız''
“Uçan adam” 15 metre yüksekten göle çakıldı
“Uçan adam” 15 metre yüksekten göle çakıldı
İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
İstanbul’da havalar ısındı sahiller taştı!
Daha Fazla Video Göster