30 Mayıs 2022, Pazartesi
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Aydın'da dev yılan paniği! Çilek toplarken karşılaştı... Ne olduğunu anlayınca çığlık attı
Son dakika haberi... Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek toplayan Suriyeli işçilerin gördüğü dev yılan, korku ve panik yaşattı.