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Aydın’da çevre felaketi! Didim’de deniz kanalizasyon ile zehirlendi

Aydın’da çevre felaketi! Didim’de deniz kanalizasyon ile zehirlendi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 13:39
Aydın'ın Didim ilçesinde çevre felaketi yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait arıtma tesisinden denize foseptik akıyor. Masmavi deniz zehirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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