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Aydın'da çevre felaketi
Ege Bölgesi'ndeki nehirler kirliliğin pençesinde. Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su ve kanalizasyon idaresine ait vidanjörün atığı dereye boşaltırken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. İşte BİP ihbar hattında gelen görüntü. Ege Bölgesi'ndeki nehirler kirliliğin pençesinde. Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde su ve kanalizasyon idaresine ait vidanjörün atığı dereye boşaltırken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. İşte BİP ihbar hattında gelen görüntü.