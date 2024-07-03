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Aydın Söke’de maganda kurşunu can aldı! Pera bebeği maganda kurşunu öldürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 09:56
Güncelleme:03.07.2024 09:56
Aydın'da düğün magandaları 11 aylık Pera bebeği hayattan kopardı. Evinde annesinin kucağındaki bebeğin başına yorgun mermi isabet etti. Olayla ilgi 4 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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