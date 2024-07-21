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Aydın Nazilli'de zeytinlik alan yangını

Aydın Nazilli'de zeytinlik alan yangını

İHA
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Giriş: 21.07.2024 20:48
Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda yangın çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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