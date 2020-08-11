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Ayder Yaylası yolunda heyelan: Tatilciler mahsur kaldılar

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Giriş: 11.08.2020 14:37
Güncelleme:11.08.2020 14:42
Rize'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda, aniden etkili olan şiddetli yağmur sonrası heyelan meydana geldi. Dikkaya mevkisinde, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yol, yamaçtan kayan toprak ve ağaçtan kopup sürüklenen parçalar nedeniyle ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolunun iş makineleriyle temizlenerek, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

TATİLCİLER, ALTERNATİF YOLA YÖNLENDİRİLDİ

Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanınca Ayder'den dönmeye çalışan tatilciler, kendilerine gösterilen alternatif yolla Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü üzerinden Behiceköyü'ne bağlanarak, Ardeşen ilçe merkezine ulaştı. Ayder Yaylası'na çıkmak isteyenler ise araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Çamlıhemşin Belediyesi ekipleri, yol açma çalışmalarına devam ediyor.

ÇAY BAHÇESİNDE MAHSUR KALDILAR

Öte yandan sağanak sonrası Çamlıhemşin ilçesine bağlı bazı köy merkezlerindeki cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle bölge halkı, zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise sel ve heyelan nedeniyle bahçede mahsur kaldı. Bölgeye iş makinesiyle AFAD ekipleri sevk edildi.

Ayder Yaylası yolunda heyelan
Ayder Yaylası yolunda heyelan
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