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"Ayasofya kılıç hakkıdır Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedduası vardır" Tarihi karar için vatandaşlar ne dedi?

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Giriş: 11.07.2020 15:21
Güncelleme:11.07.2020 15:53
86 yıl önce 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müze olan Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen karar ile yeniden cami olarak ibadete açılacak. Bu tarihi kararın ardından peki vatandaşlar neler söyledi? A Haber vatandaşların duygularına ortak oldu. Bir vatandaş Başkan Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma namazıyla birlikte Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacağını duyurmasının ardından namazı Başkan Erdoğan'ın kıldırmasının gönlünden geçtiğini söyledi. Başka bir vatandaş ise "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkıyla aldığı bir yerdir. Buranın cami olarak kalması da onun istediği bir şeydir. Cami dışında kullanılmasıyla ilgili Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedduası da var. Milyonların istediği yerine geldi hayırlı olsun." ifadeleriyle sevincini dile getirdi.

86 yıl önce 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile müze olan Ayasofya, Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen karar ile yeniden cami olarak ibadete açılacak.

"24 TEMMUZ'DAKİ İLK NAMAZI BAŞKAN ERDOĞAN KILDIRSIN"

Bu tarihi kararın ardından peki vatandaşlar neler söyledi? A Haber vatandaşların duygularına ortak oldu. Bir vatandaş Başkan Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma namazıyla birlikte Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacağını duyurmasının ardından namazı Başkan Erdoğan'ın kıldırmasının gönlünden geçtiğini söyledi.

"AYASOFYA KILIÇ HAKKIDIR"

Başka bir vatandaş ise "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkıyla aldığı bir yerdir. Buranın cami olarak kalması da onun istediği bir şeydir. Cami dışında kullanılmasıyla ilgili Fatih Sultan Mehmet Han'ın bedduası da var. Milyonların istediği yerine geldi hayırlı olsun." ifadeleriyle sevincini dile getirdi.

Ayasofya kılıç hakkıdır Fatih Sultan Mehmet'in bedduası vardır
"Ayasofya kılıç hakkıdır Fatih Sultan Mehmet'in bedduası vardır"
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