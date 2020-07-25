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Ayasofya Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine ziyaretçi akını...

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Giriş: 25.07.2020 18:46
Güncelleme:25.07.2020 21:22
Ayasofya Cami'nin ibadete açılmasının ardından ziyaretçi akını devam ediyor. Hem Ayasofya Camisine hem de Fatih Sutan Mehmet'in kabrine dünyanın her yerinden ziyaretçi geldi.

Zincirler kırıldı, Ayasofya Camii ibadete açıldı.

86 yıllık sessizliği ardından ikinci günde de ziyaretçiler akın etti. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da ziyaretçi akını vardı.

Polis ekipleri ise Ayasofya Camisi etrafında tedbiri elden bırakmıyor.

Vatandaşların Ayasofya'nın ardından bir başka ziyaret durağı ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabristanlığı oldu.
Fatih Camii avlusunda bulunan türbeye yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı...

Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını...
Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını...
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