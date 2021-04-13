13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ayasofya Camii'nden ilk iftar için ezan okundu

Ayasofya Camii'nden ilk iftar için ezan okundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 21:18
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu. Minareden okunan ezan DHA ekipleri tarafından görüntülendi.

11 ayın Sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Her yıl yoğunluğun yaşandığı camilerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl Ramazan'ın ilk günü az sayıda kişi vardı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu. Ayasofya Camii müezzini minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okudu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
271 yıllık Ramazan geleneği değişti
271 yıllık Ramazan geleneği değişti
Ayasofya Camii'nden ilk iftar için ezan okundu
Ayasofya Camii'nden ilk iftar için ezan okundu
Toplumsal bağışıklık için canlı yayında tarih verdi
Toplumsal bağışıklık için canlı yayında tarih verdi
Mustafa Üstündağ'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı!
Mustafa Üstündağ'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
İstanbul'da kanlı tuzak! Yaşadığı şoku böyle anlattı
İstanbul'da kanlı tuzak! Yaşadığı şoku böyle anlattı
Koronaya karşı yeni silah: Antikor kokteyli!
Koronaya karşı yeni silah: Antikor kokteyli!
Metrobüste iğrenç olay! Tacizciyi tokatladılar
Metrobüste iğrenç olay! Tacizciyi tokatladılar
Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
Serhat şehri Edirne’de Ramazan!
Serhat şehri Edirne’de Ramazan!
Baskında ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı
Baskında ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı
Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı
Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı
Daha Fazla Video Göster