02 Şubat 2025, Pazar
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Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi!
Kırıkkale semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni etkileyici bir manzara oluşturdu. Güneşin batışıyla birlikte net bir şekilde görülen bu eşsiz manzara objektiflere yansıdı. Dron ile kaydedilen görüntülerde şehir merkezi üzerinde Ay ve Venüs, izleyenleri kendine hayran bıraktı.