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Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi!

Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 23:16
Kırıkkale semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan hilal şeklindeki Ay ile Venüs gezegeni etkileyici bir manzara oluşturdu. Güneşin batışıyla birlikte net bir şekilde görülen bu eşsiz manzara objektiflere yansıdı. Dron ile kaydedilen görüntülerde şehir merkezi üzerinde Ay ve Venüs, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi!
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