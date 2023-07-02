02 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avukat Dilara Yıldız'ı planlı katletmiş! Mahkemenin gerekçeli kararı ortaya çıktı | Mimikleriyle garsona mesaj vermeye çalıştı
İstanbul Tuzla'da kan donduran bir saldırı sonucu hayattan koparılan genç avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Türkiye'nin gündemine oturan cinayette, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen Yıldız'ın, bir şarjör dolusu mermiyle öldürülmeden dakikalar önce dudak işaretleriyle garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ancak garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları ortaya çıktı.