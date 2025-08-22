22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Avrupa'da sivri alarmı Türkiye de risk altında! Batı Nil virüsüne dikkat
Avrupa’da sivri alarmı Türkiye de risk altında! Batı Nil virüsüne dikkat

Avrupa'da sivri alarmı Türkiye de risk altında! Batı Nil virüsüne dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 11:15
Avrupa'da sivri sinek kaynakları hastalıklar rekor seviyeye ulaştı. Hatta Batı Nil virüsü için salgın uyarısı dahi yapıldı. Uzmanlar Türkiye'nin de risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan uzman konuğu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özoğlu ile konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da sivri alarmı Türkiye de risk altında! Batı Nil virüsüne dikkat
Bursa’da bir martı acile uçarak girdi
Bursa'da bir martı acile uçarak girdi
Avrupa’da sivri alarmı! Türkiye de risk altında!
Avrupa'da sivri alarmı! Türkiye de risk altında!
Time Yılın Kızları’nda bir Türk!
Time Yılın Kızları’nda bir Türk!
Çatıdan tırmanıp hırsızlık yaptı
Çatıdan tırmanıp hırsızlık yaptı
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti
5 bin liralık cam aldı parasını ödemeden gitti
Adana’da sokak ortasında silahlı saldırı
Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı
Anzer Balı’nda son 50 yılın en verimli hasadı
Anzer Balı'nda son 50 yılın en verimli hasadı
Binalardan çatırtı sesleri duyuldu!
Binalardan çatırtı sesleri duyuldu!
Maket tekneleri evinin duvarına dekor yaptı
Maket tekneleri evinin duvarına dekor yaptı
Ankara’da seyir halindeki otobüs yandı
Ankara’da seyir halindeki otobüs yandı
Komşu anne projesi başlıyor!
Komşu anne projesi başlıyor!
O arabayı futbolcu satın aldı
O arabayı futbolcu satın aldı
Daha Fazla Video Göster