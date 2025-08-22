Avrupa’da sivri alarmı Türkiye de risk altında! Batı Nil virüsüne dikkat

Avrupa'da sivri sinek kaynakları hastalıklar rekor seviyeye ulaştı. Hatta Batı Nil virüsü için salgın uyarısı dahi yapıldı. Uzmanlar Türkiye'nin de risk altında olduğu konusunda uyarıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan uzman konuğu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özoğlu ile konuştu.

