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AVM faresi yakalandı! O anlar kamerada

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Giriş: 19.09.2020 16:04
Güncelleme:19.09.2020 16:07
Son dakika haberine göre İstanbul Şişli’de AVM içerisinde bir şahsın telefonunu iç eden şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 3 ayrı hırsızlığın faili olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Açıktan Hırsızlık konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne müracaatta bulunan O.E. isimli şahıs ifadesinde 6 Eylül günü akşam saatlerinde AVM içerisinde bulunan bir mağazada alışveriş yaptığı esnada telefonunu koyduğu yerde bulamadığını ve çalındığını beyan etti.

Ekiplerce, müşteki şahsın belirttiği mağaza içinde işyeri kamera görüntüleri detaylı olarak incelendi. Çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın Cezayir uyruklu O.H. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Cezayir uyruklu O.H. isimli şüphelinin arşiv kaydında aynı bölgede gerçekleşen 3 ayrı Açıktan Hırsızlık konularının faili olduğu, bu suçlardan daha önce adli işlem yapıldığı ve adli makamlarca tutuklandığı anlaşıldı.

6 Eylül'de gerçekleşen 'Açıktan Hırsızlık' olayı ile ilgili Cezayir uyruklu O.H isimli şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aynı gün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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