Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar! 2 şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol'da çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yolda inceleme sürerken istinat duvarında da eğilme olduğu görüldü.

D-100 Karayolu ve D-100 Yanyol Haramidere mevkii Topkapı istikametinde yol üzerinde çatlaklar oluştu. Çatlakların metrobüs yoluna kadar ilerlediği görüldü. Yanyolun hemen bitişiğindeki istinat duvarının da eğildiği görüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra çatlakların bulunduğu alana gelen yol bakım onarım ekipleri yan yolun 2 şeridini dubalarla trafiğe kapattı.

TEDBİR AMAÇLI KAPATILAN...

Trafik tek şeritten verilmeye başladı. Tedbir amaçlı kapatılan iki şeritte ve yolda ekiplerin incelemeleri devam ediyor.