Avcılar’da parasını alamayan işçi kule vince çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 00:13
Olay, Avcılar’da, bir bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta kule vinci operatörü olarak çalışan bir kişi, işten çıkarıldığı ve parasını alamadığı iddiasıyla kule vince çıkarak intihar etmeye kalkıştı. İşçiyi orada görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs, uzun süre vinç üzerinde bekledi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Saatler süren ikna çabalarının ardından şahıs vinçten indi ancak olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
