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Avcılar’da hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı... O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 30.12.2021 15:03
Avcılar’da yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisinin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, saldırgan gözaltına alındı. Olay, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, yakınını korona virüs testi için hastaneye getirdi. Test için bekleyen hasta yakını, hastasının acil durumda olduğunu ileri sürerek, sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Ardından da acil serviste güvenlik görevlisini yumruklar atarak darp etti. Yaralanan güvenlik görevlisi, şahıstan şikayetçi oldu. Olay sonrası beyaz kod verildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hasta yakınının güvenlik görevlisine darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın güvenlik görevlisini darp ettiği görülüyor.
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