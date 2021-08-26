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Avcılar'da geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı alanda yangın çıktı

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Giriş: 26.08.2021 15:11
İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Avcılar, Firuzköy'de geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan bir anda siyah duman yükselmeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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