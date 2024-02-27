Avcılar'da elyaf fabrikasında yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Avcılar'da elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye 70 araç ve 187 personel, AFAD 2 araç ve 10 personelle müdahale ediyor. Fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

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