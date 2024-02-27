27 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar'da elyaf fabrikasında yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Avcılar'da elyaf fabrikasında yangın çıktı! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2024 21:33
Avcılar'da elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye 70 araç ve 187 personel, AFAD 2 araç ve 10 personelle müdahale ediyor. Fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avcılar’da elyaf fabrikasında yangın çıktı!
Avcılar'da elyaf fabrikasında yangın çıktı!
Raf ömrü uzun ambalajlı gıdalara dikkat!
Raf ömrü uzun ambalajlı gıdalara dikkat!
Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem
Antalya’da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü
İllere göre hitap şekilleri
İllere göre hitap şekilleri
Kafatası 8 yerinden kırılmıştı! İhmal var mı?
Kafatası 8 yerinden kırılmıştı! İhmal var mı?
Galeria sitesi davasında 2. duruşma
Galeria sitesi davasında 2. duruşma
Elazığ’da cadde ortasında taşlı sopalı kavga
Elazığ’da cadde ortasında taşlı sopalı kavga
Yaban Çiçekleri’nden heyecan yaratan ilk tanıtım!
Yaban Çiçekleri’nden heyecan yaratan ilk tanıtım!
Özbek’ten Ali Koç’a çok sert sözler: Proje başkan...
Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Proje başkan...
Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar
Önce bıçakladılar sonra üzerine çıkıp zıpladılar
İstanbul’da yangın paniği! Alevler çatıyı sardı
İstanbul'da yangın paniği! Alevler çatıyı sardı
Daha Fazla Video Göster