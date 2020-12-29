Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

Rusya'da güvenlik güçleri yasa dışı silah restorasyonu ve ticareti yapan gruplara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. 28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda atölyede bulunan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Rusya'da güvenlik güçleri yasa dışı silah restorasyonu ve ticareti yapan gruplara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. 28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda atölyede bulunan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.