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Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

Rusya'da güvenlik güçleri yasa dışı silah restorasyonu ve ticareti yapan gruplara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. 28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda atölyede bulunan çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 11:10
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Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

Rusya Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, 10 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 11 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı, çok sayıda tabanca, kalaşnikof uzun namlulu silah, el bombası, makineli tüfek ve havan topunun ele geçirildiği ifade edildi.

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Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

Yer altı atölyelerinde 24 hafif makineli tüfek, 23 tüfek, 57 tabanca ve çeşitli kalibreli 15 havan topu bulundu.

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Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

Yeraltı atölyelerinde hazırlanan silahların Rusya'da ve yurt dışında satıldığı belirtilen açıklamada, yasa dışı silah restorasyonu ve mühimmat imalatı yaptığı belirlenen 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

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Atölyeden çıkanlar hayrete düşürdü! Yüzlercesi ele geçirildi

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