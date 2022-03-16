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ATM'den para çekerken sakın bu oyuna gelmeyin! "ATM bozuk" diyerek 100 bin lira dolandırdı

DHA
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Giriş: 16.03.2022 09:47
ATM'den para çeken 38 kişiyi 100 bin lira dolandıran zanlı emniyet güçlerince yakalandı. İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir ATM'deki vatandaşların yanına gelip "ATM bozuk" diyerek para çeken kişileri uzaklaştıran şahıs kameralara yakalandı. Zanlının ATM'lerin o özelliğini kullanarak onlarca vatandaşı mağdur ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan 38 faili meçhul dolandırıcılık olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda ATM'lerden para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşan bir şahıs cihazın işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden yararlandığını ortaya çıktı.

ATM'LERİN ÖNÜNDE PUSUDA BEKLİYOR

Para çekmek isteyen vatandaşlar kartlarını aldıktan sonra yanlarına yaklaşan şüpheli ATM'nin arızalı olduğunu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiğini söyleyerek mağdurları ATM'den uzaklaştırıyor. Daha sonra işlem bahanesiyle yaklaştığı ATM'de mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden alarak olay yerinden uzaklaşıyor.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve saha çalışmasıyla şüphelinin yakalanması için geniş kapsamlı araştırma yürüttü. Çalışmaların devam ettiği 13 Mart tarihinde Esenyurt'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın yanına yardım bahanesiyle gelen şüpheli suçüstü yakalandı.

38 KİŞİDEN 100 BİN TL TOPLADI

Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda 38 adet faili meçhul dolandırıcılık olayının faili F.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi. F.Ş. aynı yöntemi kullanarak dolandırdığı 38 kişiden 100 bin TL kazanç sağladığı anlaşıldı. F.Ş. "Dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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