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Atatürk'ün İstiklal Madalyası’nın belgesi ilk kez A Haber'de! Vesika bugün sergilenecek

Atatürk'ün İstiklal Madalyası’nın belgesi ilk kez A Haber'de! Vesika bugün sergilenecek

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 09:18
Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika bugün, ilk kez sergilenecek. Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair belgeyi A Haber olarak görüntüledik. Detayları muhabirimiz Mert Hacıalioğlu aktardı.
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