Atatürk'ün İstiklal Madalyası’nın belgesi ilk kez A Haber'de! Vesika bugün sergilenecek

Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika bugün, ilk kez sergilenecek. Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair belgeyi A Haber olarak görüntüledik. Detayları muhabirimiz Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN