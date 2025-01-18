18 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ataşehir'de sahte ve kaçak alkol denetimi
Ataşehir’de sahte ve kaçak alkol denetimi

Ataşehir'de sahte ve kaçak alkol denetimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2025 22:09
Ataşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilgili ekiplerce alkol satışı yapan işletmelere yönelik sahte ve kaçak alkol denetimleri yapıldı. Denetimlerde, iş yerlerinin bulundurması gereken ruhsat ve evraklar kontrol edilirken, alkol şişelerinin bandrolleri de incelendi. İşletme sahiplerini ve mekanda bulunan şahısları polis ekipleri Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirdi. Denetim yapılan bir işletmede alkollerin faturası eksik çıkması sonucu tutanak tutularak, işletme sahibine ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ataşehir’de sahte ve kaçak alkol denetimi
İspanya’da telesiyej kazası!
İspanya’da telesiyej kazası!
Ataşehir’de sahte ve kaçak alkol denetimi
Ataşehir'de sahte ve kaçak alkol denetimi
Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı!
Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı!
Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı
Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan genç belediyeye sığındı
Manisa’da korku dolu anlar kamerada!
Manisa’da korku dolu anlar kamerada!
HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi hedefi tam isabetl!
HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi hedefi tam isabetl!
’Yan bakma’ kavgası kamerada!
'Yan bakma' kavgası kamerada!
Öğretmenlerden kadeh kaldırıp içki içti
Öğretmenlerden kadeh kaldırıp içki içti
Mest eden kar manzaraları!
Mest eden kar manzaraları!
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
Osmaniye’de kaçak alkol operasyonu!
Osmaniye’de kaçak alkol operasyonu!
TIR kazasında şoförün feci sonu!
TIR kazasında şoförün feci sonu!
Daha Fazla Video Göster