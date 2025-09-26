Ataşehir’de 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

