Son dakika haberine göre Ataşehir’de 17 katlı bir binada yangın çıktı. Gelen ihbardan sonra bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın anı kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN