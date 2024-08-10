10 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Asya Kaplan sivrisineği tehlikesi! Sivrisineğin ısırdığı kişilerde alerjik reaksiyon görülebilir

Asya Kaplan sivrisineği tehlikesi! Sivrisineğin ısırdığı kişilerde alerjik reaksiyon görülebilir

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2024 14:47
İstanbul'da son zamanlarda Asya Kaplan sivrisineği ısırığı vakalarında artış yaşanıyor. Asya Kaplan sivrisineği alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Sivrisinekle mücadele nasıl yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan nöroloji uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asya Kaplan sivrisineği tehlikesi!
Asya Kaplan sivrisineği tehlikesi!
Horon halkası rekoru kırılacak mı?
Horon halkası rekoru kırılacak mı?
Kızlarının mezarına 18 ay sonra kavuştular
Kızlarının mezarına 18 ay sonra kavuştular
Arnavutköy’de boya deposunda yangın
Arnavutköy'de boya deposunda yangın
Kuşlar iklim değişikliğinin habercisi
Kuşlar iklim değişikliğinin habercisi
Arsuz sahilinde kayıp yüzük alarmı!
Arsuz sahilinde kayıp yüzük alarmı!
Karadeniz’de nektarin hasadı!
Karadeniz’de nektarin hasadı!
Öldürülen Tuğba Esgin’in son görüntüleri!
Öldürülen Tuğba Esgin'in son görüntüleri!
Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil!
Emekliye otel konforunda ücretsiz tatil!
Şoför direksiyonda uyudu mu?
Şoför direksiyonda uyudu mu?
Yangın paniği! 12 katlı binanın çatısı alevler içinde
Yangın paniği! 12 katlı binanın çatısı alevler içinde
Heybeliada’da ormanlık alanda yangın
Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
Daha Fazla Video Göster