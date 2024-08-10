10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Asya Kaplan sivrisineği tehlikesi! Sivrisineğin ısırdığı kişilerde alerjik reaksiyon görülebilir
İstanbul'da son zamanlarda Asya Kaplan sivrisineği ısırığı vakalarında artış yaşanıyor. Asya Kaplan sivrisineği alerjik reaksiyona yol açabiliyor. Sivrisinekle mücadele nasıl yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan nöroloji uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan anlattı.