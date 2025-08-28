Asrın felaketinin izleri siliniyor! Kahramanmaraş’ta deprem sonrası konut atağı

28 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 16:02
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta bugüne kadar yaraların sarılması için gereken tüm adımlar atıldı. Şehir yeniden ayağa kaldırılırken konut atağa devam ediyor ve tarihi eserler restore ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel anlattı.
