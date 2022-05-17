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Asiye'ye pitbull saldırısında yeni gelişme: 3 sanık üçüncü kez tahliye oldu

İHA
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Giriş: 17.05.2022 16:25
Gaziantep'te, Asiye Ateş'in sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan 3 sanık, 3’üncü kez tahliye edildi.
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