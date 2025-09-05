Asit yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Emet ilçesine seyir halinde olan İbrahim B. yönetimindeki 06 DPM 85 plakalı asit yüklü tır, Günlüce köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada tanker içinde sıkışan sürücü İbrahim B. Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN