Asırlık saat kulesi restore edildi! Tarihi kule saatine kavuştu

Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan Antalya'nın simgelerinden Saat Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Kuleye aslına uygun olarak hazırlanan saat de yerleştirildi.

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