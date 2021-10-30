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Aşırı yük sebebiyle asansörde mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı...O anlar cep telefonu kamerasında

İHA
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Giriş: 30.10.2021 16:43
Antalya’da dün düzenlenen SoloTürk, gösterisini takip etmek isteyen vatandaşlar, etkinlik alanına asansör ile inmek isteyince yükü taşıyamayan asansör arıza yaptı. Vatandaşların içerde mahsur kaldığı olayda çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar, sıra bekleyen vatandaşlar tarafından camı kırılarak asansörden çıkartıldı. Kapı açıkken ve koruma yokken içinde birkaç kişi ile aniden harekete geçen asansör ikinci kez korkuttu. Olay, Konyaaltı İlçesi'nde bulunan Atatürk Parkına inen asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümüze özel olarak Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı F-16 uçağıyla akrobasi sunan SoloTürk'ü takip etmek isteyen vatandaşlar parka akın etti. Parka asansör yardımı ile inmek isteyen vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Asansörün kapılarının açılmaması üzerine vatandaşlar camı kırdı. İçeride mahsur kalan çocuklar ve aile vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Korkan çocuklardan bazıları asansörden ağlayarak çıkarken aileleri tarafından teselli edildi.
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İçerde mahsur kalanlar, sıra bekleyen vatandaşlar tarafından camı kırılarak asansörden çıkartıldı
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