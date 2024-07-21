Aşırı sıcaklar sinirlendiriyor

Kayseri Şehir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Muhammet Emin Dağüstü, aşırı sıcak ve bunaltıcı havaların kişilerde öfkelenmeyi tetiklediğini söyleyerek, “Mevsimlerin insanların ruh sağlığını etkilediği bir gerçek. Sıcaklık sadece öfkelendirmek değil, aynı zamanda bütün psikiyatrik şikayetleri artırıyor” dedi.