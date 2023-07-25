25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı

Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 08:27
Kavurucu sıcaklar vücutta sıvı kaybına neden oluyor. Böylece böbreklerde taş oluşması ya da var olan taşların büyüme riski de artıyor. Uzmanlar sıvı tüketimine dikkat çekiyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı
Aşırı sıcaklar böbrek taşı mevsimini de açtı
Antalya’da gece yarısı orman yangını
Antalya'da gece yarısı orman yangını
Anne ayı arabanın kaputuna atladı
Anne ayı arabanın kaputuna atladı
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu!
Sosyal medyada ‘ilişki durumu’ davalık oldu!
İstanbul’da speed dating rezaleti!
İstanbul’da speed dating rezaleti!
“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da
“Görevimiz Tehlike” ekibi İstanbul’da
Manisa’da orman yangını
Manisa’da orman yangını
Yer: Erzurum! Ziyaretçi akını
Yer: Erzurum! Ziyaretçi akını
Depremde yıkılan evin enkaz yerinde yetişti
Depremde yıkılan evin enkaz yerinde yetişti
AK Partili gençlerden anlamlı hareket!
AK Partili gençlerden anlamlı hareket!
Sıcaklık rekoru bekleniyor
Sıcaklık rekoru bekleniyor
Daha Fazla Video Göster