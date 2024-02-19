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Aşırı hız kazayı beraberinde getirdi! Kaza anı saniye saniye kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 08:56
İzmir'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek bir başka otomobile çarptı. O anlar bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.
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