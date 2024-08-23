Aşiret düğününde servet gibi takı! 5 milyon lira, 4 kilo altın takıldı

Van'da aşiret düğünü vardı. İki gün iki gece süren düğünde, çiçeği burnunda çifte servet değerinde takı takıldı. 5 bin davetli vardı törende. Gelin ve damat, evlerine 4 kilo altın ve 5 milyon lira nakit parayla döndü.

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