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Aşiret düğününde servet gibi takı! 5 milyon lira, 4 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde servet gibi takı! 5 milyon lira, 4 kilo altın takıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 21:55
Van'da aşiret düğünü vardı. İki gün iki gece süren düğünde, çiçeği burnunda çifte servet değerinde takı takıldı. 5 bin davetli vardı törende. Gelin ve damat, evlerine 4 kilo altın ve 5 milyon lira nakit parayla döndü.
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