Asansör yere çakıldı!

Asansör yere çakıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 21:17
Edinilen bilgiye göre olay Onikişubat İçesi 5 Nisan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 6. katındaki asansör eksi üçüncü kata çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile asansördekiler dışarı çıkarıldı. 5 kişinin olduğu öğrenilen asansörde bir kişinin ayağının kırıldığı belirtildi.
