Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanenin 3. katından malzeme indirmek için asansöre yönelen işçi İlhan M. (49) asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

