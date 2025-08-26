26 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2025 18:12
Olay, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanenin 3. katından malzeme indirmek için asansöre yönelen işçi İlhan M. (49) asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri
Antalya’da tatilleri kabusa döndü, oteli terk ettiler
Antalya'da tatilleri kabusa döndü, oteli terk ettiler
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Cips paketinden uyuşturucu çıktı: Silahlar ele geçirildi
Cips paketinden uyuşturucu çıktı: Silahlar ele geçirildi
Osmaniye’de tünel içinde feci kaza!
Osmaniye'de tünel içinde feci kaza!
Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı
Pompalı silahla ateş açan saldırgan tutuklandı
Sokak röportajı sırasında havaya ateş açan çocuk yakalandı
Sokak röportajı sırasında havaya ateş açan çocuk yakalandı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Devrilen hafriyat kamyonundan sürücü böyle kurtarıldı
Cips paketinden çıkanlar hayrete düşürdü
Cips paketinden çıkanlar hayrete düşürdü
İzmir Seferihisar’da orman yangını!
İzmir Seferihisar'da orman yangını!
Halit Yukay’ın cenazesi asansörle çıkarılıyor!
Halit Yukay’ın cenazesi asansörle çıkarılıyor!
Barajlarda doluluk oranı yüzde 42’ye düştü!
Barajlarda doluluk oranı yüzde 42'ye düştü!
Daha Fazla Video Göster