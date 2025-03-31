31 Mart 2025, Pazartesi
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Artvin’de heyelan ormanı yerle bir etti, köy yolunu ulaşıma kapattı
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan, ormanlık alanı yerle bir etti. Ağaçlar devrildi, köy yolları ulaşıma kapandı. Kameraya alınan görüntülerde heyelanla birlikte ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrildiği dikkat çekerken, köylüler bu görüntüleri panik içinde izledi.