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Artvin’de heyelan ormanı yerle bir etti, köy yolunu ulaşıma kapattı

Artvin’de heyelan ormanı yerle bir etti, köy yolunu ulaşıma kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.03.2025 16:11
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan, ormanlık alanı yerle bir etti. Ağaçlar devrildi, köy yolları ulaşıma kapandı. Kameraya alınan görüntülerde heyelanla birlikte ağaçların köklerinden sökülerek yolun üzerine devrildiği dikkat çekerken, köylüler bu görüntüleri panik içinde izledi.
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Artvin’de heyelan ormanı yerle bir etti, köy yolunu ulaşıma kapattı
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