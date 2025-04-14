Artvin’de heyelan anı kamerada! İş makinesi operatörü ölümden döndü

Artvin'de son günlerde etkili olan yağışın ardından il merkezindeki Seyitler grup köy yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Heyelanın ardından trafiğe kapanan yolda ekipler çalışma başlattı.

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