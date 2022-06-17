Artvin'de dut ağacı üzerinde şaşkına çeviren görüntü! İşte farenin dalından dut keyfi

Artvin’in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı. Fareyi önce kedi sanan “Pisi pisi” diyerek seslenen vatandaşlar sonra büyük bir fare olduğunu anlayınca bu kez “yüzsüz fare” ismini taktı. Görüntüleri çeken vatandaşların kendi aralarındaki diyalogları dinleyenleri güldürdü.

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