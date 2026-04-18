100 bin üyeli dijital terör yuvası: C31K

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi derinden sarstı. Saldırıları gerçekleştiren çocuklarla ilgili temel sorunun sosyal medyada yer alan karanlık gruplar ve şiddeti normalleştiren içerikler olduğu belirtiliyor. “C31K” adlı Telegram grubuna dair ortaya çıkan bilgiler kamuoyunda dikkat çekerken, gelişmelerle ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. A Haber ekranlarına konuk olan Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.