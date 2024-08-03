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Arnavutköy’de denizde patlamamış havan mermisi bulundu! Mermi ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı

Arnavutköy’de denizde patlamamış havan mermisi bulundu! Mermi ekiplerin incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 21:32
İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki sahilde yüzen vatandaşlar denizde patlamamış havan mermisi buldu. Kıyıya çıkartılan havan mermisi jandarma ekipleri tarafından incelendikten sonra olay yerinden kaldırılarak muhafaza altına alındı.
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