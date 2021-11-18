Arnavutköy'de bir evin bahçesine giren 2'si kadın 3 hırsız kömür sobasını çaldı

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir evin bahçesine giren 2'si kadın 3 hırsız kömür sobasını çaldı. Hırsızlık anları bahçedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Burak Saka, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evden işe gitmek için ayrıldı. Saka evden ayrıldıktan birkaç dakika sonra evin önüne bir kamyonet yanaştı. Kamyonetin içinden 2'si kadın 3 kişi, inerek evin bahçesine girdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheliler, bahçede duran kömür sobasına yöneldi. 3 kişi kucaklarına alarak güçlükle taşıdıkları sobayı, kamyonetin kasasına koydu. Durumu son anda fark eden ev sahipleri bahçeye çıktı; ancak şüpheliler kamyonetle kaçarak gözden kayboldular. Yaşanan hırsızlık anları ise bahçedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.