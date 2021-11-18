18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arnavutköy'de bir evin bahçesine giren 2'si kadın 3 hırsız kömür sobasını çaldı

Arnavutköy'de bir evin bahçesine giren 2'si kadın 3 hırsız kömür sobasını çaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2021 10:06
Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir evin bahçesine giren 2'si kadın 3 hırsız kömür sobasını çaldı. Hırsızlık anları bahçedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Karlıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde Burak Saka, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evden işe gitmek için ayrıldı. Saka evden ayrıldıktan birkaç dakika sonra evin önüne bir kamyonet yanaştı. Kamyonetin içinden 2'si kadın 3 kişi, inerek evin bahçesine girdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheliler, bahçede duran kömür sobasına yöneldi. 3 kişi kucaklarına alarak güçlükle taşıdıkları sobayı, kamyonetin kasasına koydu. Durumu son anda fark eden ev sahipleri bahçeye çıktı; ancak şüpheliler kamyonetle kaçarak gözden kayboldular. Yaşanan hırsızlık anları ise bahçedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy’de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada
Arnavutköy'de kömür sobasını çalan hırsızlar kamerada
Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
Yörük kızı Müslüme kaçırıldı mı?
Birkan Sokullu’nun eski eşi bakın kim çıktı?
Birkan Sokullu'nun eski eşi bakın kim çıktı?
Burcu Özberk’in sosyal medya paylaşımları gündem oldu!
Burcu Özberk'in sosyal medya paylaşımları gündem oldu!
Beyoğlu’nda ev sahibiyle tartışan Suriyeliler iki gecekonduyu ateşe verdi
Beyoğlu'nda ev sahibiyle tartışan Suriyeliler iki gecekonduyu ateşe verdi
Bir İngiliz F-35’i Akdeniz’e düştü
Bir İngiliz F-35'i Akdeniz'e düştü
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Sinem Kobal hamile mi? Cinsiyet belli oldu mu?
Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!
Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!
Didem Balçın’ın eşi bakın kim çıktı
Didem Balçın'ın eşi bakın kim çıktı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Meteoroloji gün verip uyardı!
Meteoroloji gün verip uyardı!
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Ömer Lütfi Mete'nin gönül dili
Daha Fazla Video Göster